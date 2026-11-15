Tragedia durante Kamarat-Akragas, tifoso si sente male e muore allo stadio 

Tragedia durante la partita tra Kamarat e Akragas. Un tifoso della squadra locale ha accusato un improvviso malore ed è deceduto pochi istanti più tardi. La vittima è D.S., 63 anni, di Cammarata. A nulla è servito il tempestivo arrivo degli operatori sanitari. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul rettangolo di gioco dello stadio Salaci di Cammarata era stato fatto atterrare anche un elisoccorso. Il dramma si è consumato a sette minuti dalla fine del derby tra Kamarat e Akragas, partita valida per il campionato di Eccellenza.

Il match era stato interrotto all’83º proprio quando si era appresa la notizia che un malore aveva colpito uno dei tifosi sugli spalti. L’arbitro, poco dopo, ha fischiato il triplice fischio decretando la fine anticipata della gara. Sul campo è atterrato un elisoccorso ma per l’uomo non c’è stato niente da fare.