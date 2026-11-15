Scontro tra auto e pullman di turisti, 4 feriti

E’ di 4 feriti il bilancio di un incidente stradale che sull’Etna ha coinvolto un pulmino a noleggio con a bordo turisti olandesi. Due passeggeri erano rimasti incastrati all’interno dei veicoli. I Vigili del Fuoco li hanno estratti, e affidati alle cure del personale sanitario presente sul posto. Per il loro trasferimento e’ intervenuto anche l’elisoccorso, atterrato nelle immediate vicinanze del luogo dell’incidente. Terminate le operazioni di soccorso, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei due veicoli coinvolti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. (immagine repertorio)