Due proiettili sul cofano di un professionista per intimidirlo, condanna definitiva per 63enne

E’ definitiva la condanna, a due anni e mezzo di reclusione, per il titolare di un’agenzia funebre di Gela, il sessantatreenne Emanuele Fontana, imputato per tentativo di estorsione, perché, secondo le contestazioni, lasciò due proiettili sul cofano dell’automobile di un professionista, allo scopo di intimidirlo. C’erano stati dissidi su alcune proprietà dei familiari dell’imputato. La Corte di Cassazione, dopo la condanna pronunciata in primo e in secondo grado, non ha accolto il ricorso presentato dalla difesa di Fontana.