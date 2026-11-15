Tifoso accusa malore sugli spalti durante Kamarat-Akragas, elisoccorso in campo: partita sospesa





Momenti di apprensione allo stadio Salaci di Cammarata durante la sfida tra Kamarat e Akragas. Un tifoso della squadra locale è stato colto da un malore sugli spalti, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi. La gara, che era stata interrotta quando mancavano sette minuti al termine dei tempi regolamentari, è stata sospesa definitivamente con il triplice fischio dell’arbitro. Sul posto è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, atterrato direttamente sul rettangolo di gioco, per prestare assistenza al tifoso. Il match – in quel momento – era fermo sullo 0-0 con l’Akragas pericolosa dopo aver colpito una traversa. La gara, dunque, dovrà essere recuperata a partire dal minuto 83.