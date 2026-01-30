Agrigento
Tragedia sulla Palermo-Agrigento, automedica contro camion: tre morti

In un incidente sulla Palermo-Agrigento tra un camion e un'auto sono morte tre persone

In un incidente sulla Palermo-Agrigento tra un camion e un’automedica sono morte tre persone. Si tratta di due soccorritori e un paziente dializzato. Le vittime dell’incidente sono gli occupanti di un’automedica. Nello scontro con il camion sono morti un paziente dializzato e due soccorritori.

L’impatto è avvenuto nei pressi della contrada Coda di Volpe, a Bolognetta, in provincia di Palermo. Sono intervenuti gli agenti della Polstrada di Lercara Friddi, i carabinieri e i sanitari del 118. Il traffico sulla statale è bloccato. Anas ha istituito un momentaneo senso unico alternato regolato da movieri al km 241,380 della strada statale 121 “Catanese”. (foto Blogsicilia.it)

Agrigento

