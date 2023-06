Tragedia sulla strada statale 640, due morti in incidente stradale 

Tragedia lungo la strada statale 640. Il bilancio è pesantissimo. Due persone sono decedute in un brutto incidente stradale avvenuto nei pressi del bivio di Favara. Le vittime sono rimaste intrappolate nell’abitacolo che ha preso immediatamente fuoco. Per questo motivo sono ancora in corso le operazioni di identificazione dei cadaveri. Secondo una prima ricostruzione sarebbero due i veicoli coinvolti. L’auto sulla quale viaggiavano le persone decedute avrebbero tamponato una Audi. Lo schianto, violento, ha fatto ribaltare più volte l’utilitaria che si è poi incendiata. Sul posto stanno operando i carabinieri e i vigili del fuoco. Presente anche il personale sanitario.