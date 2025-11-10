Politica

Sciacca, il sindaco Termine revoca le deleghe a Di Paola, Gulotta e Curreri

Termine: "è venuto meno del rapporto fiduciario"

Pubblicato 16 minuti fa
Da Redazione

Con dispiacere per il legame personale instaurato, ho deciso a causa del venir meno del rapporto fiduciario, di procedere alla revoca degli Assessori Valeria Gulotta, Simone Di Paola e Alessandro Curreri che ringrazio per l’attività svolta”. Cosi in una nota il Sindaco di Sciacca, Fabio Termine a margine della seduta consiliare con all’ordine del giorno la situazione politica che si è venuta a determinare in città dopo la presa di posizione, la scorsa settimana, dei consiglieri di maggioranza, ma anche e soprattutto dei tre assessori.

