Sciacca, il sindaco Termine revoca le deleghe a Di Paola, Gulotta e Curreri

“Con dispiacere per il legame personale instaurato, ho deciso a causa del venir meno del rapporto fiduciario, di procedere alla revoca degli Assessori Valeria Gulotta, Simone Di Paola e Alessandro Curreri che ringrazio per l’attività svolta”. Cosi in una nota il Sindaco di Sciacca, Fabio Termine a margine della seduta consiliare con all’ordine del giorno la situazione politica che si è venuta a determinare in città dopo la presa di posizione, la scorsa settimana, dei consiglieri di maggioranza, ma anche e soprattutto dei tre assessori.