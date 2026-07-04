Travolge e uccide turista con un’auto, 78enne indagato per omicidio stradale 

La Procura di Sciacca ha notificato l’avviso di conclusione indagini nei confronti di Stefano Licata, 78 anni, originario del posto ma residente in Germania, accusato adesso di omicidio stradale e lesioni. La vicenda è legata alla morte di una turista tedesca – Petra Künne, 63 anni – travolta e uccisa da un’auto d’epoca mentre passeggiava in un’area pedonale nella centralissima via Roma.

La donna, dopo essere stata ricoverata per quasi un mese all’ospedale Villa Sofia di Palermo, venne poi trasferita in un nosocomio tedesco ma morì a distanza di due mesi dal tragico incidente. Alla guida dell’auto, una Honda d’epoca, c’era un Stefano Licata che aveva perso il controllo della vettura, travolgendo i tre turisti.