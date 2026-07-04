Cultura

“I Film del Griffo”: terzo appuntamento della rassegna con Vodka Lemon di Hiner Saleem

Il terzo appuntamento, in programma martedì 7 luglio alle ore 21.00, sarà dedicato a Vodka Lemon (2003), il delicato e poetico film del regista curdo Hiner Saleem

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Prosegue il viaggio cinematografico de “I Film del Griffo”, la rassegna ideata e diretta da Beniamino Biondi, che ogni martedì anima il chiostro del Museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo” con una selezione di grandi opere del cinema internazionale dedicate, per questa quinta edizione, al tema del viaggio. Il terzo appuntamento, in programma martedì 7 luglio alle ore 21.00, sarà dedicato a Vodka Lemon (2003), il delicato e poetico film del regista curdo Hiner Saleem, premiato alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Ambientato in un piccolo villaggio dell’Armenia dopo il crollo dell’Unione Sovietica, Vodka Lemon racconta con straordinaria sensibilità la storia di Hamo, un anziano ex ufficiale dell’Armata Rossa che, nonostante la povertà e le difficoltà quotidiane, riscopre la speranza grazie all’incontro con Nina, vedova come lui. Con uno sguardo sospeso tra malinconia, ironia e umanità, il film affronta i temi della dignità, della resilienza e della capacità dell’essere umano di continuare a guardare al futuro anche nei momenti più difficili.

In perfetta sintonia con il filo conduttore della rassegna, il viaggio raccontato da Saleem non è soltanto geografico, ma soprattutto interiore: un percorso di rinascita che attraversa la memoria, gli affetti e la ricerca di una nuova possibilità di vita. La rassegna “I Film del Griffo” è organizzata con il patrocinio del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi e si inserisce nel programma delle iniziative culturali estive promosse dall’Ente Parco. Tutte le proiezioni si svolgono nel suggestivo chiostro del Museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo”, con ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

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