Agrigento

Tre colpi di pistola contro il portone di un condominio a Fontanelle

Tre colpi di pistola sono stati esplosi contro il portone di un condominio a Fontanelle, popoloso quartiere periferico a nord di Agrigento

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Tre colpi di pistola sono stati esplosi contro il portone di un condominio a Fontanelle, popoloso quartiere periferico a nord di Agrigento. L’episodio, che ha tutte le caratteristiche di una intimidazione, è avvenuto domenica.

A presentare la denuncia è stato l’amministratore della palazzina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo ed i colleghi della Scientifica che hanno avviato le indagini e sequestrato materiale ritenuto di interesse. Un aiuto potrebbe arrivare da eventuali telecamere di sorveglianza. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 45 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Cultura

Daniele Pecci è il “Macbeth”: sul palco del Palacongressi la più oscura delle opere di Shakespeare
Favara

Successo a Favara per il taglio solidale in memoria di Salvatore Vetro
Agrigento

Prefettura nega nulla osta per una nuova patente, agrigentino vince ricorso al Cga
Agrigento

Tre colpi di pistola contro il portone di un condominio a Fontanelle
Cultura

Agrigento celebra l’89° anniversario della morte di Luigi Pirandello al Palacongressi
Catania

Evade i domiciliari e picchia la compagna, bloccato e arrestato 39enne
banner italpress istituzionale banner italpress tv