Tre colpi di pistola contro il portone di un condominio a Fontanelle

Tre colpi di pistola sono stati esplosi contro il portone di un condominio a Fontanelle, popoloso quartiere periferico a nord di Agrigento. L’episodio, che ha tutte le caratteristiche di una intimidazione, è avvenuto domenica.

A presentare la denuncia è stato l’amministratore della palazzina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo ed i colleghi della Scientifica che hanno avviato le indagini e sequestrato materiale ritenuto di interesse. Un aiuto potrebbe arrivare da eventuali telecamere di sorveglianza.