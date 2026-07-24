Cultura

Il Premio PaceFest all’ex Procuratore capo di Palermo Giancarlo Caselli  

Il riconoscimento sarà consegnato il 30 luglio a Giancarlo Caselli durante la quinta edizione del festival, in programma alla Villa comunale di Caltabellotta – “Città della pace” - dal 30 luglio al 2 agosto

Pubblicato 23 minuti fa
Da Redazione

La quinta edizione del Premio PaceFest di Caltabellotta (AG) è stata assegnata all’ex Procuratore capo di Palermo, Giancarlo Caselli “per una vita spesa al servizio dello Stato, in prima linea nella tutela della legalità e nel contrasto alle mafie e al terrorismo. Con il suo rigore morale, la sua indipendenza e la sua instancabile ricerca della verità, Caselli ha rappresentato un faro di giustizia nei momenti più bui della storia repubblicana. Dalla stagione del contrasto al terrorismo agli anni drammatici e complessi della lotta alle mafie all’indomani delle stragi del ’92, da Procuratore Capo ha guidato la magistratura con incrollabile rigore morale, profonda umanità e uno straordinario senso dello Stato. La sua azione, condotta sempre nel solco della Costituzione e con una tenace ricerca della verità, rappresenta un punto di riferimento civile e culturale per l’intero Paese”. 

Il riconoscimento sarà consegnato il 30 luglio a Giancarlo Caselli durante la quinta edizione del festival, in programma alla Villa comunale di Caltabellotta – “Città della pace” – dal 30 luglio al 2 agosto. Quattro giornate intense di dibattiti, confronti, presentazioni di libri e spettacoli, curate come sempre da FuoriRiga; il festival, diretto sin dalla sua prima edizione, dal giornalista Gero Tedesco con la collaborazione del collega Michele Ruvolo, oltre ai consueti approfondimenti sui principali fatti di cronaca e attualità, dedicherà ampio spazio alla lotta alla mafie e un focus su Giulio Regeni, attraverso le parole di Alessandra Ballerini, avvocato della famiglia del ricercatore friulano ucciso in Egitto dieci anni fa.

Dal 30 luglio al 2 agosto, Caltabellotta con il PaceFest torna a essere  così al centro del dibattito nazionale. Tra gli ospiti di quest’anno anche Luigi De Magistris, Nello Trocchia, Riccardo Alcaro, Luciana Esposito, Salvatore Vella,  Luigi Patronaggio, Salvo Palazzolo, Maurizio De Lucia, Ilenia Petracalvina. Patrocinio del Comune di Caltabellotta; dell’Assessorato regionale al Territorio e ambiente  e dell’Assessorato regionale  ai Beni culturali e all’Identità siciliana. 

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