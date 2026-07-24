Al via stasera il “Mercato di Kalat” a Siculiana Marina, un mese di sapori e tradizioni

Prende il via stasera, venerdì 24 luglio, nella piazzetta Don Giustino di Siculiana Marina, la kermesse “Mercato di Kalat — Approdi di Profumi e Sapori del Mediterraneo”. L’iniziativa animerà le serate estive del litorale fino al 26 agosto, offrendo un percorso d’eccellenza tra prodotti tipici, artigianato ed espressioni della creatività territoriale.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali e una breve presentazione del progetto. A seguire si entrerà nel vivo della serata con gli show cooking dedicati e la degustazione dei prodotti tipici della lavorazione artigianale del tonno rosso e del pesce azzurro.

“La manifestazione – dice il sindaco Giuseppe Zambito – rappresenta molto più di un appuntamento estivo, è un autentico viaggio nel cuore della nostra identità. Attraverso il Mercato di Kalat celebriamo il recupero della memoria storica e antropologica legata alla nostra antica tonnara, trasformandola in una memoria attiva capace di valorizzare le eccellenze enogastronomiche del nostro borgo marinaro e di offrire una straordinaria vetrina di promozione per tutto il territorio”.

L’evento e i servizi di catering sono curati dal Madison. L’intera kermesse è realizzata dal Comune in collaborazione della Pro Loco Siculiana con il patrocinio e il supporto dell’assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea nell’ambito delle programmazioni Feampa.