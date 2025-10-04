Cammarata

Kamarat corsaro: battuto il Cus Palermo

Risultato finale: 3 a 1 per gli agrigentini con doppietta di Pierce

Pubblicato 1 ora fa
Redazione

Il Kamarat espugna il campo del Cus Palermo e vola momentaneamente in vetta alla classifica. I biancazzurri mettono subito in ghiaccio il successo sbloccando il risultato al 3′ con Orofino, poi la doppietta del bomber Nacho Pierce, chiude i conti già al termine della prima frazione.

Nella ripresa c’è spazio per il gol della bandiera dei giallorossi a segno con Corda. Nel finale Nacho e Lo Coco potrebbero arrotondare ma le conclusioni sono imprecise.

