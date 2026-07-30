Bancarotta, sequestrati 2.5 milioni di euro a imprenditore

La Guardia di Finanza di Trapani, su delega della Procura della Repubblica di Marsala, ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale lilibetano finalizzato alla confisca diretta di oltre 2,5 milioni di euro nei confronti di un imprenditore di Castelvetrano attivo nel settore della produzione e della commercializzazione dell’olio d’oliva.

Il sequestro ha riguardato quote di 2 società, crediti e somme di denaro rinvenute sui conti correnti personali dell’indagato, al quale viene contestato, in concorso con altri 3 soggetti, il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, aggravata dall’aver cagionato un danno patrimoniale di ingente rilevanza. Le indagini,hanno permesso di ricostruire il progressivo e significativo deterioramento della posizione patrimoniale dell’impresa, la quale, dopo aver raggiunto un volume d’affari superiore a 5 milioni di euro, è stata successivamente dichiarata in liquidazione giudiziale, con un deficit superiore a 1,8 milioni di euro.