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Uccide il fratello a colpi di mannaia dopo lite: arrestato

Una lite tra fratelli è finita nel sangue stamani sul lungomare di Riposto

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

Una lite tra fratelli è finita nel sangue stamani sul lungomare di Riposto, in provincia di Catania, in via Cafiero. I due fratelli, entrambi sulla sessantina, sono titolari di una pescheria e al termine di una lite, uno dei due ha colpito al collo con una mannaia l’altro fratello, provocandogli una copiosa emorragia. L’uomo è stato trasportato in ospedale dove è morto.Due persone sono rimaste ferite nel disarmare l’aggressore che è stato arrestato per omicidio volontario da carabinieri di Riposto e della compagnia di Giarre. Sull’accaduto la Procura di Catania ha aperto un’inchiesta

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