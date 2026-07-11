Uccide il fratello a colpi di mannaia dopo lite: arrestato

Una lite tra fratelli è finita nel sangue stamani sul lungomare di Riposto, in provincia di Catania, in via Cafiero. I due fratelli, entrambi sulla sessantina, sono titolari di una pescheria e al termine di una lite, uno dei due ha colpito al collo con una mannaia l’altro fratello, provocandogli una copiosa emorragia. L’uomo è stato trasportato in ospedale dove è morto.Due persone sono rimaste ferite nel disarmare l’aggressore che è stato arrestato per omicidio volontario da carabinieri di Riposto e della compagnia di Giarre. Sull’accaduto la Procura di Catania ha aperto un’inchiesta