Agrigento

Forza Italia si riorganizza in provincia: ecco il nuovo direttivo

Il direttivo provinciale, composto da amministratori, dirigenti e rappresentanti del territorio, accompagnerà il partito in questa fase di rilancio e organizzazione

Pubblicato 53 minuti fa
Da Redazione

La coordinatrice provinciale di Forza Italia Agrigento, Margherita La Rocca Ruvolo, annuncia l’ufficializzazione dell’assetto organizzativo provinciale, avvenuta dopo la riunione degli azzurri agrigentini con il commissario regionale Nino Minardo. Il direttivo provinciale, composto da amministratori, dirigenti e rappresentanti del territorio, accompagnerà il partito in questa fase di rilancio e organizzazione.

I componenti del direttivo sono: Domenico Scicolone, presidente del Consiglio comunale di Palma di Montechiaro; Marcello Fattori, consigliere comunale di Agrigento; Liborio Gaziano, sindaco di Sant’Elisabetta; Valeria Saladino, esponente di Forza Italia Giovani; Davide Cacciatore, consigliere comunale di Agrigento; Filippo Caci e Matteo Scavone. A loro si aggiungono Contino Caló, responsabile dei giovani azzurri, e Antonietta Testone, responsabile di Azzurro Donna. Domenico Scicolone presiederà l’assemblea provinciale del partito, organismo chiamato a coinvolgere iscritti, eletti, amministratori e quadri dirigenti in una gestione collegiale che accompagnerà Forza Italia verso il prossimo congresso provinciale. “L’obiettivo – sottolinea la coordinatrice provinciale Margherita La Rocca Ruvolo – è rafforzare Forza Italia in provincia di Agrigento, comune per comune, aprendola al contributo degli amministratori, degli iscritti, dei giovani e delle migliori energie della società civile”.

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