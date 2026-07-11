Carabinieri salvano un uomo che stava per buttarsi giù dalla scogliera

Tragedia sfiorata ad Aci Castello, dove l’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di salvare un 46enne residente a Misterbianco, sul punto di lanciarsi dal lungomare Cristoforo Colombo. Appena arrivati i militari dell’Arma hanno trovato un uomo che aveva già scavalcato la ringhiera prospicente la scogliera di falesia del litorale e si era seduto sul bordo dello strapiombo sottostante con l’intento di gettarsi nel vuoto. Gli operanti hanno tentato un approccio verbale con l’uomo, cercando di comprendere i motivi che avevano scatenato tale condotta riuscendo, poco dopo, ad interagire con lui facendosi dire il suo nome e scoprendo che voleva farla finita per vicende private che avevano avuto conseguenze in ambito familiare.

Mentre uno dei due militari continuava la conversazione l’altro ha scavalcato la ringhiera e si è seduto sul bordo della falesia, vicino all’uomo, cercando di tranquillizzarlo ed instaurando contestualmente un rapporto empatico e di condivisione. Dopo alcuni minuti i Carabinieri sono riusciti a farlo desistere dal compiere l’insano gesto ed infatti, seppur ancora sul bordo del precipizio, si è alzato in piedi e, indietreggiando, si è appoggiato di spalle alla ringhiera del litorale. L’intervento si è concluso positivamente grazie alla rapidità di azione dei Carabinieri che hanno portato al sicuro oltre la ringhiera del litorale, sulla sede stradale, chiedendo nel frangente l’intervento di personale del 118 per assistenza sanitaria.