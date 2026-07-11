Catania

Cavallo rinvenuto morto per strada: al via accertamenti

Non sono ancora chiare le cause della morte del cavallo.

Pubblicato 37 minuti fa
Da Redazione

Un cavallo privo di vita è stato trovato questa mattina in contrada Poggio Chiuse, nei pressi del residence Luna.

La carcassa dell’animale si trova sulla carreggiata, impedendo il regolare transito dei veicoli e creando disagi alla circolazione.Non sono ancora chiare le cause della morte del cavallo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale di Adrano, impegnati nei rilievi e negli accertamenti del caso.

Si attende ora l’intervento degli enti competenti per la rimozione dell’animale e per fare chiarezza sulle cause dell’accaduto.

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