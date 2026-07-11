Travolto da moto mentre attraversa la strada, morto 48enne

Un uomo di 49 anni, Vincenzo La Foresta, molto conosciuto sui social come “Enzo Miao”, è morto nella tarda serata di ieri dopo essere stato investito da una moto sul viale Gazzi, a Messina. L’incidente è avvenuto intorno alle 23.30 mentre la vittima stava attraversando la strada. Alla guida della Honda Africa Twin un quarantenne, trasportato all’ospedale Piemonte per gli accertamenti tossicologici e alcolemici previsti dalla legge.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica. La Procura di Messina ha avviato un’inchiesta: il motociclista sarà iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale come atto dovuto. Sono in corso ulteriori accertamenti anche sulla velocità del mezzo e sulla posizione amministrativa della moto, che dai primi riscontri risulterebbe priva di copertura assicurativa.