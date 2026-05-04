Catania

Incendiato lounge bar di proprietà di consigliere comunale M5s

Il sindaco: “Gesto infame, individuare responsabili

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

 “E’ un atto di gravità inaudita, che colpisce una persona perbene e un imprenditore serio, che da anni dà un significativo contributo al rilancio commerciale della nostra città, e per di più dimostra una grande passione civica nel ruolo di consigliere comunale. Esprimo a lui la più piena solidarietà personale e a nome della città”. A dirlo è il sindaco di Caltagirone (Catania), Fabio Roccusso, dopo l’attentato incendiario che ha distrutto il lounge bar ‘Atlantic City’ di Claudio Panarello, consigliere comunale del M5s. Il locale dal 2009 è punto di riferimento per l’intrattenimento e il divertimento dei giovani calatini. Sulla vicenda indagano i carabinieri. “Garantisco che, d’intesa con le forze dell’ordine – aggiunge il primo cittadino -, non sarà lasciato nulla d’intentato per individuare i vili responsabili di questo gesto infame”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.25/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.25/2026
Pagina 1 di 18
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Si schiantano con l’auto, muoiono due studentesse universitarie (una è siciliana)
Apertura

Nuove modalità servizio autobotti, il sindaco Corbo chiede le dimissioni della Presidente di Aica
Apertura

Favara, giovane minacciato consegna 20 euro
Apertura

Scappa dal reparto di psichiatria e tenta di salire su un’impalcatura: salvata dagli operai
Agrigento

Camper in marcia prende fuoco sotto la Valle dei templi, intervento dei Vigili del fuoco 
banner italpress istituzionale banner italpress tv