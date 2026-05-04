Incendiato lounge bar di proprietà di consigliere comunale M5s

“E’ un atto di gravità inaudita, che colpisce una persona perbene e un imprenditore serio, che da anni dà un significativo contributo al rilancio commerciale della nostra città, e per di più dimostra una grande passione civica nel ruolo di consigliere comunale. Esprimo a lui la più piena solidarietà personale e a nome della città”. A dirlo è il sindaco di Caltagirone (Catania), Fabio Roccusso, dopo l’attentato incendiario che ha distrutto il lounge bar ‘Atlantic City’ di Claudio Panarello, consigliere comunale del M5s. Il locale dal 2009 è punto di riferimento per l’intrattenimento e il divertimento dei giovani calatini. Sulla vicenda indagano i carabinieri. “Garantisco che, d’intesa con le forze dell’ordine – aggiunge il primo cittadino -, non sarà lasciato nulla d’intentato per individuare i vili responsabili di questo gesto infame”.