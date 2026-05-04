Mafia

Mafia, 46 anni fa l’omicidio del capitano dei carabinieri Emanuele Basile

Ucciso dalla mafia in un brutale attentato mentre partecipava alla festa del Santissimo Crocifisso, insieme alla moglie e alla figlia piccola che teneva sulle spalle

Pubblicato 55 minuti fa
Da Redazione

Monreale non dimentica il sacrificio del Capitano Emanuele Basile, ucciso dalla mafia in un brutale attentato mentre partecipava alla festa del Santissimo Crocifisso, insieme alla moglie e alla figlia piccola che teneva sulle spalle. Alla presenza delle piu’ alte cariche civili e militari si e’ svolta la cerimonia di commemorazione del quarantaseiesimo anniversario della morte, davanti alla lapide che lo ricorda.

“Il Capitano Basile – ha ricordato il deputato regionale e presidente del Consiglio Comunale di Monreale Marco Intravaia – era pienamente consapevole dei rischi che correva indagando sui pericolosi affari delle cosche locali, muovendosi in un territorio ad alta densita’ mafiosa ed omertosa. Da vero servitore dello Stato ha compiuto fino in fondo il suo dovere e i suoi assassini lo hanno vilmente colpito mentre si trovava insieme alla famiglia, in un momento di festa per tutta la citta’. Oggi piu’ che mai abbiamo bisogno del suo esempio, del suo coraggio, del modello positivo di sprezzo del pericolo da trasmettere ai nostri giovani”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.25/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.25/2026
Pagina 1 di 18
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Nuove modalità servizio autobotti, il sindaco Corbo chiede le dimissioni della Presidente di Aica
Apertura

Favara, giovane minacciato consegna 20 euro
Apertura

Scappa dal reparto di psichiatria e tenta di salire su un’impalcatura: salvata dagli operai
Agrigento

Camper in marcia prende fuoco sotto la Valle dei templi, intervento dei Vigili del fuoco 
Apertura

Finisce con la moto in una scarpata, morto 59enne
banner italpress istituzionale banner italpress tv