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A Linosa il prezzo della benzina raggiunge livelli record, cittadini esasperati

Questa mattina è stata superata la soglia dei 3 euro al litro oltrepassando anche il costo del diesel che si aggira intorno ai 2,70euro al litro

Pubblicato 46 secondi fa
Da Redazione

A Linosa il prezzo della benzina ha raggiunto livelli record, superando la soglia dei 3,20 euro al litro e oltrepassando nettamente anche il costo del diesel, attestato intorno ai 2,70 euro. Una situazione che sta creando forte disagio tra i cittadini, già alle prese con le difficoltà legate al caro vita, se si considera il fatto che in altre parti d’Italia è il costo del diesel ad essere maggiore rispetto alla benzina.

“Cosi diventa difficile fare tutto. Qualcuno ci aiuti”, dicono alcuni cittadini sentiti dalla testata giornalista “Lampedusain2minuti”. In molti hanno segnalato quella che ritengono un’anomalia attraverso la pagina ufficiale del governo, chiedendo chiarimenti e interventi urgenti. L’aumento dei prezzi dei carburanti sull’isola, infatti, appare particolarmente gravoso e fuori linea rispetto ad altre realtà, alimentando preoccupazioni e proteste tra residenti e lavoratori.

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