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Ustionato mentre brucia sterpaglie: grave 57enne

L’uomo ha riportato ustioni di secondo grado in più parti del corpo

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

Un uomo di 57 anni è rimasto ferito dopo essere stato travolto dalle fiamme mentre cercava di eliminare della vegetazione secca nel proprio terreno agricolo. Il fatto è successo a Niscemi. Lanciato l’allarme, l’uomo, con ustioni di secondo grado in più parti del corpo, a bordo di un’ambulanza del 118 è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Niscemi; Vista la gravità delle lesioni, i medici hanno poi deciso per il trasferimento in elisoccorso al Centro grandi ustionati dell’ospedale Civico di Palermo.

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