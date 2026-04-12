Ustionato mentre brucia sterpaglie: grave 57enne

Un uomo di 57 anni è rimasto ferito dopo essere stato travolto dalle fiamme mentre cercava di eliminare della vegetazione secca nel proprio terreno agricolo. Il fatto è successo a Niscemi. Lanciato l’allarme, l’uomo, con ustioni di secondo grado in più parti del corpo, a bordo di un’ambulanza del 118 è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Niscemi; Vista la gravità delle lesioni, i medici hanno poi deciso per il trasferimento in elisoccorso al Centro grandi ustionati dell’ospedale Civico di Palermo.