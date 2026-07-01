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Ventenne picchiato a Porto Empedocle, trasferito in ospedale con la mandibola rotta 

Dopo un primo ricovero all’ospedale di Agrigento è stato deciso di trasferirlo in un nosocomio palermitano

Pubblicato 26 minuti fa
Da Redazione

Si indaga sull’aggressione di un ventenne avvenuta nelle scorse notti a Porto Empedocle. Il giovane sarebbe stato aggredito da una persona, al momento ignota, per motivi non del tutto chiari.

L’empedoclino è stato preso a pugni e ha riportato traumi sparsi sul corpo e la rottura della mandibola. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari. Dopo un primo ricovero all’ospedale di Agrigento è stato deciso di trasferirlo in un nosocomio palermitano. Dell’aggressore, invece, ancora nessuna traccia. Sulla vicenda indagano i carabinieri. 

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