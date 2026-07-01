La giunta Sodano si riunisce per la prima volta, cambiano gli orari della Ztl in via Atenea

Cambiano gli orari della zona a traffico limitato in via Atenea. È quanto disposto dalla giunta guidata dal sindaco Michele Sodano, riunitasi ieri per approvare le prime delibere. Tra queste vi è, appunto, la modifica all’orario di accesso al “salotto buono” della Città. A partire dal 13 luglio, infatti, entrerà in vigore il nuovo assetto che prevede la chiusura dalle 9.30 alle 14.30 e dalle 17.00 alle 24.00 tutti i giorni, con estensione fino alle ore 2.00 nelle giornate di venerdì e sabato. “Una scelta che punta a favorire il rilancio delle attività commerciali e un nuovo percorso di valorizzazione della via maestra” commenta lo stesso primo cittadino.

La giunta ha approvato altre tre delibere: la modifica del PIAO e l’avvio delle procedure, ai sensi dell’art. 110 del TUEL, per l’assunzione del Comandante della Polizia Municipale, una figura che manca da oltre un anno e che sarà fondamentale per rafforzare l’organizzazione del Corpo e garantire maggiore sicurezza e presidio del territorio. Con la stessa delibera è stata prevista anche l’assunzione del Dirigente dei Settori Tecnici, una figura che non può più mancare all’interno del nostro comune, indispensabile per accelerare la programmazione e la realizzazione delle opere pubbliche, rendere più efficiente la gestione degli interventi e dare nuovo impulso ai progetti strategici per la città. Con la terza delibera al via con il piano per il potenziamento del servizio degli asili nido, con 114 mila euro di contributi alle famiglie per l’anno 2026. Approvato, infine, il protocollo d’intesa per il progetto “Una spiaggia per tutti”, con l’installazione di due sedie per persone con disabilità e il potenziamento dei servizi di accessibilità sul litorale di San Leone.