Canicattì

Sorpreso di notte con una chiave bulgara, denunciato 20enne a Canicattì 

Un ventenne del posto, lavoratore saltuario con qualche piccolo precedente di polizia, è stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

È stato sorpreso in piena notte dai carabinieri in possesso di alcuni attrezzi utili allo scasso compresa la temutissima “chiave bulgara”, l’arnese che si utilizza per aprire anche le porte blindate.

Un ventenne del posto, lavoratore saltuario con qualche piccolo precedente di polizia, è stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e porto ingiustificato di oggetti atti allo scasso. Sono stati i carabinieri, impegnati in un controllo notturno, a notare la presenza del giovane con fare sospetto. Una successiva perquisizione, sia personale che veicolare, ha permesso di rinvenire gli attrezzi detenuti dal ragazzo senza alcuna plausibile spiegazione. 

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