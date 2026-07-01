Leo 108 Yb Sicilia, Marta Castelli nuovo presidente 

A seguito dell’elezione svoltasi ad Agrigento lo scorso 15 marzo, in occasione della XXX Conferenza del Distretto, Marta Castelli assume oggi, 1° luglio, la carica di Presidente del Distretto Leo 108 Yb Sicilia per l’Anno Sociale 2026/2027. Un importante traguardo per il Leo Club Agrigento Host, che vede una propria socia alla guida di uno dei distretti Leo più numerosi, dinamici e attivi d’Europa.

Un ulteriore passaggio significativo verso il nuovo anno sociale si è svolto sabato 27 giugno a Reggio Calabria, durante il II Consiglio Distrettuale Y Uniti “Luigi Li Calzi”. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto e condivisione tra i due distretti Leo “gemelli”, 108 Ya e 108 Yb. Nel corso dei lavori, Marta Castelli, in qualità di Presidente eletta, ha presentato ufficialmente le linee guida per il futuro: organigramma, motto e logo dell’Anno Sociale 2026/2027. Un momento particolarmente atteso, che ha delineato con chiarezza la visione e gli obiettivi che guideranno il prossimo percorso distrettuale, nel segno della continuità e dell’innovazione.

«Ringraziamo di vero cuore – commenta Marta Castelli – il Presidente distrettuale uscente, Matteo Siculo, e tutto il Direttivo per l’A.S. 2025/2026, per l’impegno e la passione dimostrati a favore del Distretto. Con lo stesso spirito e con la collaborazione di tutti i Club Leo della Sicilia, proseguiremo questo percorso, valorizzando le unicità di ciascuno nel rispetto reciproco». Con il costante supporto del Leo Club di appartenenza e di tutti i Club del Distretto si apre un nuovo anno Leonistico,