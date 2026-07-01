Leo 108 Yb Sicilia, Marta Castelli nuovo presidente
Un importante traguardo per il Leo Club Agrigento Host, che vede una propria socia alla guida di uno dei distretti Leo più numerosi, dinamici e attivi d’Europa
A seguito dell’elezione svoltasi ad Agrigento lo scorso 15 marzo, in occasione della XXX Conferenza del Distretto, Marta Castelli assume oggi, 1° luglio, la carica di Presidente del Distretto Leo 108 Yb Sicilia per l’Anno Sociale 2026/2027. Un importante traguardo per il Leo Club Agrigento Host, che vede una propria socia alla guida di uno dei distretti Leo più numerosi, dinamici e attivi d’Europa.
Un ulteriore passaggio significativo verso il nuovo anno sociale si è svolto sabato 27 giugno a Reggio Calabria, durante il II Consiglio Distrettuale Y Uniti “Luigi Li Calzi”. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto e condivisione tra i due distretti Leo “gemelli”, 108 Ya e 108 Yb. Nel corso dei lavori, Marta Castelli, in qualità di Presidente eletta, ha presentato ufficialmente le linee guida per il futuro: organigramma, motto e logo dell’Anno Sociale 2026/2027. Un momento particolarmente atteso, che ha delineato con chiarezza la visione e gli obiettivi che guideranno il prossimo percorso distrettuale, nel segno della continuità e dell’innovazione.
«Ringraziamo di vero cuore – commenta Marta Castelli – il Presidente distrettuale uscente, Matteo Siculo, e tutto il Direttivo per l’A.S. 2025/2026, per l’impegno e la passione dimostrati a favore del Distretto. Con lo stesso spirito e con la collaborazione di tutti i Club Leo della Sicilia, proseguiremo questo percorso, valorizzando le unicità di ciascuno nel rispetto reciproco». Con il costante supporto del Leo Club di appartenenza e di tutti i Club del Distretto si apre un nuovo anno Leonistico,