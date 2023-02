Agrigento, deve scontare condanna per rapina: arrestato 

I carabinieri della stazione di Aragona, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale, hanno arrestato Roberto Fragapane, 29 anni di Agrigento. Il giovane deve scontare una condanna a quattro anni e otto mesi per i reati di rapina in concorso messa a segno nel gennaio 2020 e furto aggravato risalente al dicembre 2012.

Fragapane è volto noto alle forze dell’ordine essendo stato più volte denunciato e arrestato. I guai giudiziari già appena maggiorenne quando i poliziotti, dopo un inseguimento, lo individuarono in seguito ad una rapina in un supermercato. Un’altra rapina la mise a segno, insieme ad altre persone, ai danni di una prostituta colombiana e,l’ultima, agli inizi del 2020 nei confronti di un nigeriano prima minacciato e poi rapinato.

Fragapane di recente è stato anche coinvolto nell’operazione “Drug&Fish” che ha fatto luce su un vasto giro di droga tra Porto Empedocle, Agrigento e Favara.