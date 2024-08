Aragona, scomparso bimbo di 7 anni: è stato appena ritrovato

Sembra svanito nel nulla. Non si hanno più notizie di un bambino autistico di sette anni, Umberto, che nel pomeriggio di oggi si trovava in campagna insieme ai suoi genitori (tutti residenti al nord e ad Aragona loro paese di origine per trascorrere un periodo di ferie). Scomparso dalle 18:30 in contrada Santa Rosalia mentre giocava a calcio nei pressi della sua abitazione, una villetta in periferia.

Sul posto i carabinieri della locale stazione hanno già avviato le ricerche certamente non facilitate dal buio. In loro ausilio anche Vigili del fuoco e militari delle compagnie di Agrigento e Canicattì. Nulla sulla vicenda è al momento chiaro. Si sa solo che il bimbo è sfuggito al controllo dei genitori e non si sa, al momento, più niente di lui.

AGGIORNAMENTO

Il bambino scomparso è stato appena ritrovato in buone condizioni: la paura è finita. Era nei pressi di una cava a quattro chilometri dalla villetta dove risiedeva insieme ai genitori ed usata nel periodo di ferie estive. Adesso lo stanno portando in caserma ad Aragona dove ci sono i genitori ad attenderlo.

In aggiornamento