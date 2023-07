Carabinieri, il colonnello Stingo cittadino onorario di Aragona e Naro

I sindaci di Naro e Aragona, rispettivamente Maria Grazia Brandara e Giuseppe Pendolino, in due cerimonie separate, hanno conferito la cittadinanza onoraria al Comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento, Colonnello Vittorio Stingo. Un riconoscimento doveroso per l’encomiabile impegno che ha svolto per la comunità, che identifica nell’Arma dei Carabinieri, un presidio di legalità sul territorio riconoscendo il coraggio di chi agisce e opera in prima linea nella lotta al crimine organizzato.

Ad Aragona Inoltre consegnate due targhe di riconoscimento al Maggiore Luigi Pacifico, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Canicattì e alla stazione dei Carabinieri di Aragona, comandata dal Maresciallo Merlino.

“Non un gesto solo simbolico, ma l’augurio che il Colonnello Stingo possa rimanere vicino alla nostra comunità anche quando sarà chiamato ad altri e più prestigiosi incarichi. E’ così che un vero uomo dello Stato opera: coniugando il rigore della Legge alla capacità di essere vicino ai cittadini”, ha dichiarato la sindaca Brandara.