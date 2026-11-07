Maxi truffa ad azienda agrigentina, spariti 150 mila euro con un iban falso

Sono riusciti ad intrufolarsi nella corrispondenza tra una nota azienda di alimenti con sede ad Agrigento e la società estera che gli vendeva i prodotti. Con un colpo da veri professionisti avrebbero così cambiato l’Iban inducendo la ditta alimentare a pagare una fattura – per l’acquisto di prodotti negli ultimi tre mesi – per un valore di circa 150 mila euro.

Ma i soldi, in realtà, non sono mai finiti alla società estera bensì nelle mani dei truffatori. A fare la scoperta è stato uno dei responsabili una volta che l’azienda ha reclamato il pagamento delle fatture. Al via le indagini delle forze dell’ordine per ricostruire quanto accaduto e scoprire chi c’è dietro questo articolato sistema di truffa.