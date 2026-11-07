Agrigento

Maxi truffa ad azienda agrigentina, spariti 150 mila euro con un iban falso

Dietro il colpo ci sarebbero dei professionisti. Un’azienda di alimenti con sede ad Agrigento ha perso quasi 150 mila euro

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Sono riusciti ad intrufolarsi nella corrispondenza tra una nota azienda di alimenti con sede ad Agrigento e la società estera che gli vendeva i prodotti. Con un colpo da veri professionisti avrebbero così cambiato l’Iban inducendo la ditta alimentare a pagare una fattura – per l’acquisto di prodotti negli ultimi tre mesi – per un valore di circa 150 mila euro.

Ma i soldi, in realtà, non sono mai finiti alla società estera bensì nelle mani dei truffatori. A fare la scoperta è stato uno dei responsabili una volta che l’azienda ha reclamato il pagamento delle fatture. Al via le indagini delle forze dell’ordine per ricostruire quanto accaduto e scoprire chi c’è dietro questo articolato sistema di truffa.

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