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Auto finisce in una scarpata lungo la SS189: un ferito

Il sinistro autonomo si è verificato nei pressi del bivio Tumarrano

Pubblicato 43 minuti fa
Da Redazione

Incidente autonomo lungo la Strada statale Agrigento-Palermo, nei pressi del bivio Tumarrano, nel territorio di Cammarata. Per cause ancora da accertare, il conducente di un’autovettura avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada e precipitando in una scarpata.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Cammarata e diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di recupero del veicolo, finito nella scarpata. Il bilancio è di un ferito trasferito in ospedale a bordo di un’ambulanza del 118 per le cure necessarie. Restano da chiarire le cause che hanno provocato la perdita di controllo dell’auto.

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