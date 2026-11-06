Auto finisce in una scarpata lungo la SS189: un ferito

Incidente autonomo lungo la Strada statale Agrigento-Palermo, nei pressi del bivio Tumarrano, nel territorio di Cammarata. Per cause ancora da accertare, il conducente di un’autovettura avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada e precipitando in una scarpata.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Cammarata e diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di recupero del veicolo, finito nella scarpata. Il bilancio è di un ferito trasferito in ospedale a bordo di un’ambulanza del 118 per le cure necessarie. Restano da chiarire le cause che hanno provocato la perdita di controllo dell’auto.