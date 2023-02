Giovane morto in incidente, sindaco Aragona: “Stop festa Carnevale”

“Siamo vicini alla famiglia, siamo tutti sconvolti. Stiamo provvedendo a sospendere tutte le manifestazioni del Carnevale. E’ una tragedia per tutti noi. Non possiamo fare altro che stringerci attorno al dolore e alla disperazione dei genitori di Raimondo Giglia, un ragazzo perbene, così come i suoi genitori. Il giovane di 26 anni è morto stamane dopo che la sua Fiat Panda si è ribaltata”.

Lo ha detto il sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino, che si è recato sul luogo dell’incidente stradale in viale Mediterraneo nella zona industriale di Agrigento-Favara e Aragona. Nell’ordinanza il primo cittadino ha anche proclamato il lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione dei funerali del giovane aragonese, in segno di cordoglio per la sua tragica scomparsa, unendosi in tal modo al dolore dei familiari tutti e della comunità aragonese.

Il ventiseienne che ha perso la vita era impiegato in un’impresa di pulizie. Il padre è un operatore scolastico dell’elementare di Aragona.

“Una famiglia di grandi lavoratori – ha confermato il sindaco Pendolino -, di gente veramente perbene. Siamo sconvolti, siamo sconvolti”.