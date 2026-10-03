Aragona

Incendio distrugge due auto ad Aragona, indagano i carabinieri 

Un incendio è divampato nei pressi di via Messina distruggendo due auto e danneggiandone una terza

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Notte di fuoco ad Aragona. Un incendio è divampato nei pressi di via Messina distruggendo due auto e danneggiandone una terza. Anche il prospetto di una palazzina adiacente è stata interessata dal rogo. Sono stati alcuni residenti del quartiere a lanciare l’allarme dopo aver visto fiamme e fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato duramente prima di avere la meglio sull’incendio. Presenti anche i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. Da una prima ispezione non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile. 

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