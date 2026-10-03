Messina

Spacca vetrata di un negozio e ruba bici elettrica, arrestato

Un giovane intento a infrangere la vetrina di un negozio di biciclette ubicato nel centro

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Nella serata di ieri, a Messina, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile del luogo hanno arrestato in flagranza un 25enne, originario del Camerun e già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di “furto aggravato”. L’arresto è scaturito da una segnalazione pervenuta al numero di emergenza “112 NUE” da parte di un passante, che aveva notato un giovane intento a infrangere la vetrina di un negozio di biciclette ubicato nel centro del capoluogo peloritano.

Alla luce di quanto sopra, immediato è stato l’intervento di un equipaggio del Nucleo Radiomobile, che in pochi minuti ha individuato e bloccato il giovane lungo una strada limitrofa, sorprendendolo mentre portava al seguito una bicicletta elettrica asportata poco prima dal negozio segnalato.  A quel punto, l’uomo è stato subito dichiarato in stato di arresto e poi trasferito presso il carcere di Messina Gazzi a disposizione dell’Autorità giudiziaria, mentre la bicicletta recuperata è stata restituita al proprietario del negozio.

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