Spacca vetrata di un negozio e ruba bici elettrica, arrestato

Nella serata di ieri, a Messina, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile del luogo hanno arrestato in flagranza un 25enne, originario del Camerun e già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di “furto aggravato”. L’arresto è scaturito da una segnalazione pervenuta al numero di emergenza “112 NUE” da parte di un passante, che aveva notato un giovane intento a infrangere la vetrina di un negozio di biciclette ubicato nel centro del capoluogo peloritano.

Alla luce di quanto sopra, immediato è stato l’intervento di un equipaggio del Nucleo Radiomobile, che in pochi minuti ha individuato e bloccato il giovane lungo una strada limitrofa, sorprendendolo mentre portava al seguito una bicicletta elettrica asportata poco prima dal negozio segnalato. A quel punto, l’uomo è stato subito dichiarato in stato di arresto e poi trasferito presso il carcere di Messina Gazzi a disposizione dell’Autorità giudiziaria, mentre la bicicletta recuperata è stata restituita al proprietario del negozio.