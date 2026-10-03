Canicattì, oltre 2,5 milioni di euro per la riqualificazione dell’ex Centro Sociale Bastianella

Oltre 2,5 milioni di euro in arrivo per il Comune di Canicattì grazie alla convenzione sottoscritta con la Regione Siciliana nell’ambito del progetto “Su.Pr.Eme. 2 – FESR”. L’accordo, firmato dal sindaco Vincenzo Corbo e dalla dirigente generale della Regione Siciliana, Maria Letizia Di Liberti, assegna al Comune un finanziamento complessivo di 2.538.118,03 euro, destinato alla riqualificazione e alla rifunzionalizzazione dell’immobile dell’ex Centro Sociale Bastianella.

L’intervento consentirà una profonda riorganizzazione della struttura, attraverso la realizzazione di nuovi alloggi, uffici destinati ai servizi di assistenza e formazione, spazi comuni, una zona mensa e locali cucina.

L’investimento è finalizzato a rafforzare le risposte del territorio sul fronte dell’emergenza abitativa e dell’inclusione socioeconomica delle persone in condizioni di vulnerabilità, contribuendo, attraverso servizi e soluzioni abitative adeguate, alle azioni di prevenzione e contrasto dello sfruttamento lavorativo e del caporalato.

La sottoscrizione della convenzione rappresenta il passaggio che consente di dare concreta attuazione al finanziamento. Secondo quanto previsto dall’accordo, il Comune avrà 36 mesi di tempo per realizzare gli interventi e rendere pienamente operative le nuove strutture.

«L’approvazione della deliberazione di Giunta dello scorso 23 settembre ha consentito di imprimere un’accelerazione decisiva alla procedura – dichiara il sindaco Vincenzo Corbo –. È un risultato che ci riempie di orgoglio. Attraverso questo importante investimento potremo recuperare e restituire alla comunità una struttura con nuove funzioni, realizzando alloggi e servizi di supporto capaci di offrire risposte concrete alle situazioni di disagio e vulnerabilità presenti sul nostro territorio.»

Il finanziamento permetterà così di recuperare un immobile pubblico e, al tempo stesso, di dotare il territorio di nuovi spazi e servizi destinati all’accoglienza, all’assistenza e ai percorsi di inclusione, trasformando l’ex Centro Sociale Bastianella in un presidio a sostegno delle persone maggiormente esposte a condizioni di fragilità.