Sorpreso a nascondere droga nel contatore dell’acqua, in casa aveva anche proiettile: arrestato 71enne

È stato sorpreso dalla Polizia di Stato mentre nascondeva la droga nel contatore dell’acqua. L’uomo, un 71enne catanese, con precedenti per reati contro il patrimonio e sanzionato varie volte come parcheggiatore abusivo, è stato arrestato dai poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. I poliziotti della squadra volanti e delle moto volanti, in transito in via San Gaetano alla Grotta, hanno notato il 71enne, soggetto a loro conosciuto, il quale dopo un breve scambio di battute con un automobilista, si era diretto con fare sospetto verso Piazza Carlo Alberto. Giunto in piazza l’uomo aveva nascosto un marsupio dentro l’alloggiamento di un contatore dell’acqua per poi sedersi su una sedia a poca distanza.

Pertanto, gli agenti sono intervenuti per effettuare un controllo del soggetto e del marsupio che lo stesso aveva poco prima nascosto, rinvenendo al suo interno 28 dosi di cocaina. Il 71enne, inoltre, è stato trovato in possesso di una somma di denaro, sequestrata perché ritenuta provento dell’attività di spaccio. La perquisizione è stata estesa alla sua abitazione, a San Cristoforo, ove, nella cucina dietro un tubo dell’acqua è stato trovato un proiettile. Il 71enne, pertanto, è stato anche denunciato per il reato di detenzione abusiva munizioni, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Su disposizione del Pm di turno, l’uomo è stato tradotto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa della direttissima