La reliquia di don Pino Puglisi ad Aragona, tappa nella Caserma dei Carabinieri 

E’ arrivata ad Aragona la reliquia di Padre Pino Puglisi, il primo sacerdote ucciso dalla mafia, il 15 settembre 1993, giorno del suo compleanno, a distanza di pochi mesi dal grido del Papa Giovanni Paolo II nella Valle dei Templi di Agrigento. Sono tante le iniziative programmate dai parroci di Aragona; questa mattina la reliquia del beato Puglisi, tra le mani di Don Angelo Chillura, è arrivata all’interno della stazione dei Carabinieri, presidio di legalità e giustizia.

“La presenza del reliquiario vuole esprimere grande ammirazione per questo straordinario e coraggioso testimone della fede, e per vedere in lui un esempio di vita per ogni cittadino e ogni cristiano. La funzione dei santi, e quindi anche di P. Puglisi, è quella di condurci a Dio e di indicarci la via affinché il Vangelo diventi processo di liberazione dal male e di promozione dell’uomo”, dice Don Angelo Chillura.

La reliquia poi si è spostata al Comune di Aragona. Domenica 27 ottobre due momenti molto significativi: l’intitolazione di una via a P. Pino Puglisi, scelta voluta dal Sindaco Giuseppe Pendolino, dagli assessori e dal Consiglio comunale che all’unanimità ha deliberato questa decisione; e poi alle ore 18 in Chiesa Madre l’Arcivescovo di Palermo Mons. Corrado Lorefice presiederà la celebrazione eucaristica, durante la quale ricorderà ancora la coraggiosa testimonianza di P. Puglisi.