Lavori sulla rete Aragona-Caltanissetta Xirbi: previsto stop treni

Rete ferroviaria italiana, società capofila del Polo infrastrutture del gruppo FS, eseguirà interventi di upgrade tecnologico e di potenziamento infrastrutturale sulle linee Siracusa-Canicattì e Aragona Caldare-Caltanissetta Xirbi. Per consentire l’operatività dei cantieri sarà necessario sospendere la circolazione dei treni dal 4 marzo all’8 dicembre 2024. Le attività, parte integrante di un articolato piano di potenziamento della rete ferroviaria siciliana, “saranno propedeutiche all’attivazione della tecnologia ERTMS (European Rail Transport Management System) – spiega una nota -. Il rinnovo delle tecnologie con l’attrezzaggio del sistema ERTMS, lo stesso adottato sulle linee alta velocità, garantirà una maggiore affidabilità dell’infrastruttura determinando un miglioramento della regolarità della circolazione e della qualità del servizio”. Oltre a prestazioni più elevate, l’ERTMS permette anche un risparmio sui costi di gestione e manutenzione rispetto ai tradizionali sistemi di segnalamento. Obiettivo di Rfi è “installare la tecnologia su tutti i 16.800 chilometri di rete entro il 2036”. Ammonta a circa 225 milioni di euro, finanziati con fondi Pnrr, il valore dell’investimento per l’installazione del sistema ERTMS su complessivi 380 chilometri di linee, 256 in territorio siracusano e 124 in quello agrigentino. Previsti inoltre interventi ai rilevati e all’armamento ferroviario.