Resta incastrata tra gli scogli, donna messo in salvo dai Vigili del fuoco

Il Personale Vigili del Fuoco del Comando di Trapani in servizio presso l’isola di Favignana e’ intervenuto per un soccorso a persona di una donna la cui gamba era rimasta incastrata tra gli scogli in località Cala Rossa.

La donna è stata prontamente soccorsa e dopo avere disincastrato l’arto , il personale intervenuto , con tecniche TPSS (tecniche di primo soccorso sanitario) ha assicurato la donna sulla tavola spinale e con l’ausilio di pezzo della Scala Italiana e’ stata trasportata in luogo sicuro è affidata al personale Sanitario già presente sul posto.