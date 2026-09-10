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Resta incastrata tra gli scogli, donna messo in salvo dai Vigili del fuoco

La donna è stata prontamente soccorsa e dopo avere disincastrato l’arto è stata affidati ai sanitari

Pubblicato 25 minuti fa
Da Redazione

Il Personale Vigili del Fuoco del Comando di Trapani in servizio presso l’isola di Favignana e’ intervenuto per un soccorso a persona di una donna la cui gamba era rimasta incastrata tra gli scogli in località Cala Rossa.

La donna è stata prontamente soccorsa e dopo avere disincastrato l’arto , il personale intervenuto , con tecniche TPSS (tecniche di primo soccorso sanitario) ha assicurato la donna sulla tavola spinale e con l’ausilio di pezzo della Scala Italiana e’ stata trasportata in luogo sicuro è affidata al personale Sanitario già presente sul posto.

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