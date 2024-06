Ambiente, il WWF incontra gli studenti dell’istituto “Manzoni” di Bivona

I ragazzi del plesso di Bivona dell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” hanno incontrato il presidente del WWF Sicilia Area Mediterranea, arch. Giuseppe Mazzotta, per completare il ciclo di lezioni che lo hanno visto impegnato anche negli altri plessi di Cianciana e Alessandria della Rocca. Dalle origini dell’ambientalismo, con la storia della nascita del WWF su iniziativa di alcuni nobili inglesi, alla salvaguardia delle specie in estinzione, primo il panda, per passare alla ricchezza di biodiversità che genera equilibrio nella natura, ed infine approfondire il grande tema che preoccupa l’intero pianeta riguardante il clima e il suo impazzimento sempre più ingovernabile.

“Un ringraziamento profondo va all’ideatore di questa maratona, il prof. Valerio Valenti, già allievo di Mazzotta al Liceo Classico di Bivona, e poi al prof. Piero Vacante e alla grande dirigente scolastica prof.ssa Rosaria Provenzano che hanno reso tutto più facile. È dai ragazzi che ci aspettiamo uno scatto di consapevolezza rispetto alle tragiche condizioni in cui stiamo trascinando il pianeta. Le loro risposte ci rendono ottimisti, i tempi sono troppo stretti, ma, come ormai si dice per qualsiasi cosa, dovremo essere “resilienti” per “rigenerare” un presente difficile da accettare.” conclude la nota del WWF.