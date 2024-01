Bivona, Panepinto: “intitolare istituto comprensivo anche a Provvidenza Rumore”

“Alla luce dell’accorpamento delle scuole per effetto del dimensionamento scolastico, ritengo positiva la proposta, emersa durante un incontro tra sindaci e dirigenti scolastici e rappresentata nei giorni scorsi dalla dirigente scolastica Maria Rosaria Provenzano, del cambio di intitolazione dell’istituto comprensivo dei Monti Sicani da ‘Alessandro Manzoni’ a ‘Lorenzo Panepinto’, fondatore del Fascio siciliano ucciso il 16 maggio 1911. Il mio suggerimento è quello di cogliere l’occasione per intitolare l’istituto comprensivo anche a Provvidenza Rumore, contadina di Santo Stefano Quisquina, coraggiosa testimone al processo per l’omicidio mafioso di Lorenzo Panepinto, alla quale è stato dedicato il film ‘La storia vergognosa’. Una figura che merita di essere ricordata alle giovani generazioni del nostro territorio e l’intitolazione di un’istituzione scolastica a Provvidenza Rumore insieme a Lorenzo Panepinto sarebbe certamente un segno importante in sua memoria”. A lanciare la proposta è Giovanni Panepinto, presidente della Smap