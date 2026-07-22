A Canicattì arrivano 4 eco-compattatori “mangiaplastica” intelligenti e green

Al via l’installazione di 4 eco-compattatori “mangiaplastica” intelligenti e green a Canicattì. Questi dispositivi sono destinati esclusivamente al conferimento e al riciclo delle bottiglie in plastica (PET).

L’iniziativa unisce la tutela dell’ambiente al sostegno dell’economia locale: il cittadino inserisce le bottiglie di plastica vuote all’interno dell’eco-compattatore e la macchina emette uno scontrino che attesta il numero di bottiglie conferite e il valore economico maturato; l’importo accumulato sarà spendibile come buono sconto presso gli esercizi commerciali del territorio che hanno aderito all’iniziativa.

L’elenco dettagliato delle attività commerciali convenzionate e i punti esatti dove trovare i quattro dispositivi saranno resi noti nei prossimi giorni tramite i canali ufficiali del Comune.

“I nuovi dispositivi avranno basso impatto ambientale e sono alimentate da pannelli fotovoltaici integrati inoltre promuovono i principi dell’economia circolare direttamente sul territorio. Con questa iniziativa l’Amministrazione Comunale punta a incrementare la percentuale di raccolta differenziata e a premiare i comportamenti virtuosi dei cittadini. Nei prossimi giorni, a completamento dell’installazione, i cittadini riceveranno indicazione sul corretto conferimento dal personale COREPLA”, si legge in una nota da parte dell’Amministrazione comunale.