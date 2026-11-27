Un 18enne di Scicli è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica e della Tenenza di Scicli. Le ipotesi di accusa sono violazione della normativa sulle armi, simulazione di reato e ricettazione. Il 24 novembre, verso le due di notte, una donna ha chiamato il 112 segnalando la presenza di un giovane sanguinante per una violenta aggressione. Il giovane era stato raggiunto dai carabinieri e, ferito, aveva raccontato di essere stato aggredito sull’uscio di casa da una persona con il volto travisato, che gli aveva sparato alle gambe.

Subito il ricovero in ospedale, in codice rosso ma non in pericolo di vita. Dal racconto erano emerse delle incongruenze, e i filmati di videosorveglianza acquisiti in nottata avevano smentito il ragazzo. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 18enne era rincasato con una pistola e un colpo, partito accidentalmente, lo aveva colpito alla coscia. Dopo ore di ricerche, poco prima dell’alba i militari hanno trovato tra le sterpaglie, in un’area non distante dal luogo del ferimento, una “scacciacani” modificata artigianalmente e trasformata in pistola calibro 9, priva di matricola, con il caricatore pieno e il bossolo dello sparo. Il casco che il giovane teneva in mano era stato perforato da parte a parte dal proiettile. Pistola, caricatore, cartucce, bossolo e casco sono stati sequestrati. Il ragazzo era stato posto agli arresti domiciliari all’ospedale Baglieri Maggiore di Modica, misura poi confermata dal giudice in sede di convalida. II militari dell’Arma stanno continuando ad indagare per risalire alla provenienza dell’arma, all’autore delle modifiche e al motivo per cui il giovane girasse armato di notte.