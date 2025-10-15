Bivona
SuperEnalotto: in provincia di Agrigento centrati due “5” per oltre 55mila euro
Le vincite a Licata e Bivona
La Sicilia esulta con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di martedì 14 ottobre, come riporta Agipronews, centrati due “5” 27.970,75 euro in provincia di Agrigento: uno a Licata presso il Tabacchi Riv.16 in corso Serrovira, 168, l’altro a Bivona nel Tabacchi Mangiapane in via Porta Palermo, 196.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 16 ottobre, sale a 64,8 milioni di euro.
