Ribera
Dieci&Lotto, vinti 20mila euro a Ribera
Realizzata una vincita da 20mila euro in Corso Francesco Crispi a Ribera grazie a un 9
Sicilia a segno con il 10eLotto. Nel concorso di martedì 14 ottobre 2025, come riporta Agipronews, è stata infatti realizzata una vincita da 20mila euro in Corso Francesco Crispi a Ribera, in provincia di Agrigento, grazie a un 9. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 29,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,1 miliardi da inizio anno.
Redazione
0 commenti