Ancora nessuna traccia di Marianna Bello, convocato vertice in Prefettura 

Sono trascorse ormai più di due settimane dall’inizio delle ricerche ma di Marianna Bello non ci sono tracce

Sono trascorse ormai più di due settimane dall’inizio delle ricerche ma di Marianna Bello, la trentottenne inghiottita da acqua e fango durante l’alluvione che ha colpito Favara lo scorso uno ottobre, non ci sono tracce. Anche questa mattina sono ricominciate le operazioni nonostante il maltempo. Pioggia e vento, che da ore si sono abbattute in provincia, rendono ancora più complicate le ricerche.

I vigili del fuoco stanno ispezionando il vallone che costeggia la contrada Crocca ma – come detto – di Marianna non ci sono notizie. A tal proposito è stato convocato per questo pomeriggio un vertice in Prefettura dove verrà fatto il punto della situazione e capire cosa fare nell’immediato futuro.

