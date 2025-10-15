Scoperta stalla abusiva, denunciato 52enne

La Polizia di Stato ha denunciato un pregiudicato catanese di 52 anni per maltrattamento etologico, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. L’intervento si inserisce tra le costanti azioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità e illegalità diffusa, con particolare attenzione ai reati in tema di maltrattamento di animali e macellazione clandestina.

Ad intervenire gli agenti del Reparto a Cavallo dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, insieme al personale del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria – Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria dell’Asp di Catania.

Gli accertamenti, eseguiti all’interno di un sito ubicato in via Gramignani, nel quartiere San Cristoforo, sono stati effettuati allo scopo di verificare le condizioni igieniche e di salute di due cavalli tenuti all’interno di una struttura non autorizzata.

Nella prima fase del controllo, gli agenti e i veterinari si sono soffermati sulle condizioni di salute dei due equidi trovati all’interno.

Successivamente, gli ulteriori approfondimenti hanno consentito di verificare che uno di essi non era censito in banca dati, in quanto non gli era mai stato applicato il microchip identificativo.

Seppur in buone condizioni di salute, i cavalli erano tenuti all’interno di una stalla non autorizzata, priva dei requisiti necessari per garantire il loro benessere. Nello specifico il tetto è risultato troppo basso in proporzione alla stazza degli equidi, gli spazi in cui si potevano muovere piuttosto angusti e, inoltre, è stata riscontrata la mancanza di un bevitore automatico per favorire la pronta idratazione degli animali.

Per quanto accertato entrambi i cavalli sono stati sottoposti a fermo da parte del personale veterinario che ha sanzionato amministrativamente il proprietario, presente sul posto, intimandogli di individuare un allevamento idoneo per garantire il loro benessere. La Polizia di Stato, contestualmente, ha denunciato il 52enne all’Autorità Giudiziaria per maltrattamento etologico.