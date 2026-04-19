Bivona

“Un Patto per la vita”, i Monti Sicani diventano territorio cardio-protetto

A firmare il protocollo Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana, San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina

Pubblicato 30 minuti fa
Da Redazione

Stamattina a Bivona, con la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa “Un Patto per la Vita” è stato avviato il progetto “300 SECONDI: OGNI BATTITO CONTA – BLSD nel cuore dei Monti Sicani”, un’alleanza concreta tra istituzioni e comunità che nasce dal territorio, per il territorio, ideato e promosso dal Rotary Club Bivona Montagna delle Rose – Magazzolo che ringrazio di cuore.

Protagonisti della firma del Protocollo d’Intesa “Un Patto per la Vita” sono stati i Comuni dei Monti Sicani, che scelgono di fare squadra per la sicurezza dei cittadini: Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana, San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina. Cinque amministrazioni unite da una visione comune con l’obiettivo di costruire un territorio più sicuro, preparato e capace di intervenire nei momenti più critici. Accanto ai Comuni, le scuole – I.I.S.S. Pirandello e I.C. Manzoni – diventano il cuore pulsante della formazione, coinvolgendo studenti e cittadini in un grande percorso di prevenzione.

“Un ulteriore iniziativa a salvaguardia della salute pubblica che si aggiunge ad altre portate avanti in questi anni: la costruzione della pista di elisoccorso tra Bivona e Santo Stefano Quisquina, la possibilità dell’atterraggio dell’elisoccorso anche notturno al Campo sportivo di Bivona, la prossima inaugurazione della Casa di Comunità e dell’Ospedale di Comunità e il progetto di Telemedicina”, dichiara il Sindaco di Bivona, Milko Cinà

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