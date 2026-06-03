Campobello di Licata

Campobello di Licata, Montaperto nuovo assessore della giunta Terrana

A lui le deleghe ad Ambiente, Rifiuti e Verde Pubblico

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Oggi in Sala Consiliare presso il comune di Campobello di Licata ha prestato giuramento davanti al Sindaco, al Consiglio Comunale e alla città il nuovo assessore Giuseppe Montaperto. A lui il primo cittadino Vito Terrana gli ha assegnato le deleghe ad Ambiente, Rifiuti e Verde Pubblico.

“Ho giurato di mettere il mio lavoro a servizio esclusivo di Campobello e dei campobellesi. Ringrazio il Sindaco Vito Terrana per la fiducia accordata. È una fiducia che sento pesante, perché riguarda temi che toccano la vita di tutti i giorni, la pulizia delle strade, la raccolta dei rifiuti, la cura del verde, il decoro del nostro paese. So quali sono le criticità. Le vedo anch’io ogni giorno e sono certo che c’è tanto lavoro da fare. Girerò i quartieri, parlerò con i cittadini, controllerò i servizi. Renderò conto pubblicamente di ciò che facciamo, delle difficoltà e dei risultati. Ho bisogno delle vostre segnalazioni, delle vostre idee, della vostra pazienza e del vostro aiuto civico. Il mio motto sarà ascoltare e servire!”, ha dichiarato il neo assessore Montaperto.

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